Võrumaal toimuvad täna võistlusautode treeningsõidud

Rõuge vallas kihutavad autod kella 10 - 18 Siksäla–Kiviora tee lõigul 0,4–3,43 km ning Missoküla–Laura teel lõigul 2,2–4,9 km. Rajal on ohutus tagatud terve tee ulatuses, kõik teeotsad on algusest lõpuni turvatud. Inimestele võimaldatakse liikumiseks läbipääs, ooteintervall võib olla 10 minutit. Treeningud on privaatsed.