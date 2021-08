Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits selgitas, et kõik, mida ehitatakse või kaardistatakse, vajab süsteemset geodeetilist andmestikku. Ta võrdles seda lapitekiga. «Kui te lapitekki ette kujutate, siis see vajab süsteemi, et kõik lapid omavahel kokku klapiksid. Geodeesia kasutab süsteemi kirjeldamiseks geodeetilisi võrke. Võrgud on rajatud kapitaalselt ja täpselt ning nende abil saadud koordinaate ja kõrgusi kasutatakse projekteerimisel ja ehtiste rajamisel nii riikideüleselt kui ka lokaalselt, näiteks kaksiklinnas Valga-Valka, kus praegu viibime,» kirjeldas Tiits.