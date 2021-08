GALERII ⟩ Põlvalased tegid taas ringi - seekord ümber tühja järve

Oma tervise heaks on tehtud ringe algusaastatel staadionil ning hiljem ümber järve. Kui varasematel aastatel on järvematkale starditud suures summas rannast, siis esimest korda anti lähe uuelt keskväljakult. Matkajad saabusid ja asusid teele hajutatult, kusjuures neile anti koguni valida, kas nad kulgevad ümber järve päri- või vastupidi. Kõik need 30 aastat on matka korraldanud spordikooli kauaaegne juht Taima Nurm, kelle kõrval seisis nüüd mantlipärija Markus Käo.