Lüübnitsa laat tuleb siiski

Mõnigi laat on tänavu ära jäetud. Lüübnitsa laada peakorraldaja Raili Mõttus tõdes, et selline plaan oli algul neilgi. «Leppisime aga kokku, et otsustame pärast Seto kuningriigipäeva. Kuningriik kui kontrollitud üritus läks korda ja see andis julgust otsustada laada toimumine,» tõdes Mõttus. Lõpliku otsuse kala- ja sibulalaat korraldada tegi vallavalitsus 9. augustil.

Enne laadale pääsemist kontrollitakse koroonatõendit, selle puudumisel saab teha kiirtesti. Nagu selgitas laadal tõendite kontrolli eest vastutav Karin Viljus, skannitakse tõendil olevat säbrukoodi ning võrreldakse isikuttõendava dokumendiga. «Enne laadapileti ostmist suunatakse ühele poole need, kellel on vaja tõendt kontrollida ning teisele poole need, kellel on vaja test teha,» selgitas Viljus. Ta lisas, et ninaõõnest võetava proovi tulemus selgub kümne minutiga ning maksab kümme eurot.