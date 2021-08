GALERII ⟩ Põlvamaa aasta haridustöötajad võtsid vastu tunnustuse

Igal aastal kuulutab haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga välja konkursid „Eestimaa õpib ja tänab" haridustöötajate tunnustamiseks. Põlvamaa aasta õpetajad valiti üleriigilise tunnustusürituse esildiste hulgast. Sel aastal laekus 26 ankeeti kümnes kategoorias.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juht Piret Rammul ja Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba tänasid foorumi avasõnavõtus haridustöötajaid, kelle jaoks on viimased kaks aastat olnud suur väljakutse. Sellele vaatamata on nad hakkama saanud.

Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja on Põlva lasteaia Lepatriinu õpetaja Anne Vanahans. Ta on Lepatriinu sädeinimene, kes inspireerib kolleege ja lapsevanemaid märkama ümbritsevat, uut ja põnevat; pühendunud õpetaja, kes oskab näha iga lapse arengu eripära. Neljas aasta juhib õpetaja Vanahans projektõpet sobitusrühmas.

Põlvamaa aasta klassiõpetaja on Krootuse põhikooli õpetaja Hele Luht. Klassiõpetajana on ta töötanud 22 aastat, olles selle aja jooksul aidanud paljudel õpilastel koolitee alguses kooliga sõbraks saada ja jäänud neile südamesse lastesõbraliku, pühendunud ja aktiivse õpetajana.

Põlvamaa aasta klassijuhataja on Räpina ühisgümnaasiumi õpetaja Külliki Arjokesse. Ta oskab leida kontakti iga lapsega, on oma klassi suurim toetaja, innustab, usub, loodab, kohtleb õpilasi võrdselt, arvestab nende arvamusega ning arendab neis vastutustundlikkust, ettevõtlikkust ja aktiivsust.

Põlvamaa aasta põhikooli aineõpetaja on Krootuse Põhikooli õpetaja Helle Jaaska. Tema on loodusainete ja matemaatikaõpetajana töötanud 27 aastat. Pühendunud aineõpetaja, oma ainet hästi tundev, õpilasi toetav ja arendav. Talle on pedagoogiline talent sünnipäraselt kaasa antud.

Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja on Põlva gümnaasiumi õpetaja Veronika Grigorjev. Ta on imeline, mitmekülgne ja sügav inimene, kelle iga samm aitab mõnel õpilasel päriselt õppida ja paremaks inimeseks saada. Jõuab kõike, aitab kõiki, osaleb kõiges.

Põlvamaa aasta kutseõpetaja on Räpina aianduskooli õpetaja Andres Niinemägi. Ta loob enda ümber niisuguse töö- ja õpikeskkonna, kus igaüks tunneb ennast erilisena. Niinemäge on kutsutud Maarja küla õpperühma auks, mõistuseks ja südametunnistuseks.

Põlvamaa aasta tugispetsialist on Põlva gümnaasiumi tugispetsialist Ülle Laumets. Suurepärane inimene, kes näeb võimalust, lootust ja arengut ka seal, kus õpilane ise enam ei näe ega usu.

Põlvamaa aasta huvialaõpetaja on Räpina ja Põlva muusikakooli õpetaja Margot Suur. Ta on üks väljapaistvamaid kõrge professionaalsusega laulupedagooge, kes väärib tunnustust pühendumise ning töökuse eest. Mitmed tema õpilased on valinud õpetaja eeskujul laulja elukutse.

Põlvamaa aasta õppeasutuse juht on Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi. Kandidatuuri esitajate hinnangul on tegemist särava ja entusiastliku direktoriga, kelle energia, innovaatilised ideed, hoolivus, lai silmaring ning pidev enesetäiendamine on motivaatoriks ka kolleegidele.

Põlvamaa aasta hariduse sõber on Eesti Maanteemuuseum - eriilmeline hariduse edendaja, innovaatiline, kastist välja mõtteviisiga, aktiivõppemeetodite rakendaja, erinevate põlvkondade ühendaja nii liiklushariduse kui ka teede ja transpordi ajaloo valdkonnas.