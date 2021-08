Õhusooja maksimumid kerkivad lähipäevil 23 kraadini

Pühapäeva öösel on Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega üksiku sajuhooga ilm. Lõuna-Eestis on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kirdetuul 3-9, põhjarannikul öö hakul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub kirdetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirdetuul 3-9 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib lõunast loode suunas. Puhub kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.