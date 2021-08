Ka täna saab kaubanduskeskustes lasta end vaktsineerida

„Nädalavahetusel toimuvad kaubanduskeskustes koolieelsed kampaaniamüügid, mis toovad kohale palju inimesi. Eestis on veel palju inimesi, kes on COVID-19 vastu vaktsineerimise seni edasi lükanud. Nüüd on võimalik see otsus ära teha ning soovi korral kohe ka kaitsesüst kätte saada,“ ütles Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil.