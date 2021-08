Võistluste peakorraldaja Gabriel Müürsepp ütles: «Mul on väga hea meel, et vaatamata kõiksugu takistustele ja piirangutele võistlus ikkagi toimub. Siinkohal sooviksin tänada kõiki osapooli, kes on ralli toimumisse panustanud. Vaadates tänavuse aasta stardinimekirja, siis on heameel tõdeda, et rallisport on Eestis au sees. Usun, et ees on ootamas väga põnev võitlus poodiumikohtade eest kõikides võistlusklassides.»