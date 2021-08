GALERII ⟩ Lüübnitsa suurlaadal jagus nii sibulat kui kala

Teiste hulgas müüs söögi-, tipp- ja seemnesibulat Lüübnitsa elanik Svetlana Rattus. «Natuke veel müügiks on, kuigi sel aastal on sibulat vähe. Kuuma ilma tõttu on tänavune sibulasaak ehk kolmandik tavalisest. Ja nii on kõikidel kasvatajatel. Seepärast loodan, et tänase päevaga õnnestub letid tühjaks müüa ning siis ongi kõik,» rääkis naine.