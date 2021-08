Teeremont. Pilt on illustratiivne. FOTO: Maarius Suviste

Valga maakonnas Puide–Astra maanteel Mäe-Puide järve juures olev teelõik on kahel päeval seoses truubiremondiga suletud. Lõik on suletud esmaspäeval ja teisipäeval kell 8.30–18. Ümbersõit on korraldatud Ristimäe–Jõku tee kaudu. Teekond pikeneb kuni 1 kilomeetri võrra.