Algas Rõuge valla kaasava eelarve hääletus

Valikus on objektid: Vana-Roosa kalmistu väravate restaureerimine, madalseikluspargi rajamine Viitina mõisaparki, Karisöödi pargi kõlakoja esine plats ning välijõusaal Mõniste piirkonda. Teoks tehakse kaks enim hääli saanud ettepanekut.

Oma valiku ja hääle saavad kõik vähemalt 16-aastased Rõuge valla elanikud anda VOLISe keskkonnas. Hääletamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart, Mobiili-ID või Smart ID ning PIN koodid. Hääletamisel saab abi vallamajast ja teenuskeskustest, arvutite kasutamise võimalus on ka valla raamatukogudes. Igaühel on kuni kolm häält. Hääletus kestab 30. augustist 5.septembrini.