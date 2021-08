Politsei tuleb tänavatele suurendatud jõududega

Võrus tuleb tarkusepäev liikluses siiski veidi teisiti kui varem. Mõni aeg tagasi jõudsid sinnagi elektritõukerattad ning rahvas on need kiiresti omaks võtnud. Soekaruski sõnutsi pole uued kergliikurid politseile siiski oluliselt tööd juurde andnud. «Nendega seoses väljakutseid laekunud ei ole,» nentis ta. «Aga loomulikult pöörame ka nendele tähelepanu.» Soekarusk lisas, et politseinikud korraldavad iga aasta enne kooli algust lastele ja noortele ka liiklusohutuse teemalisi loenguid. «Kindlasti on seal juures nüüd ka elektritõukerataste teema: kes ja kuidas võib neid kasutada.»

Linnasüdames asuva Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits tunnistas, et seni pole elektritõukerattad ja nende parkimine olnud teema, millele keskenduda. «Praegu on see minule nii hoomamatu teema ja ma ei ole sellele mõelnud,» lausus ta. Siiski nentis direktor, et neist võib tulevikus ka murekoht saada. «Ootusi mul selles osas ei ole ja ma ei tahaks neid ka tekitada, sest tahaksin hea meelega kooli juhtida,» rääkis Kurvits. «Loodan, et need, kes vastutavad linnas liikluskorralduse eest, mõtlevad mingi lahenduse välja, nii et see meid segama ei hakkaks.»