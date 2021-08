Õhtuse rongiga saabunud Visnapit saabusid tervitama nii Valga sporditegelased kui ka poliitikud, samuti sportlase ema. Valgamaa spordiedendaja Rein Leppik märkis, et medalid olid suurepäraseks üllatuseks. «Just enne rääkisime, et Valgast on pärit esimene olümpiavõitja, kuulitõukes on Euroopa meistriks tuldud, Pavel Loskutov on Euroopa meistrivõistlustel hõbeda saanud, aga Valga enda maailmameistrit siiani ei ole olnud.»