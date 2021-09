Võru ja seto noored on oodatud kooli algust tähistama Rõuge valla kõige suurema siselavaga Varstu kultuurikeskusesse. Reedel alustab festival orienteerumisega ja töötubadega, õhtul saab kuulda kuut muusikakollektiivi ja südaöösel jätkub programm öökinoga. Laupäeva hommikul on oodatud kõik soovijad liituma läbi Zoom-keskkonna Arvamushommikuga, mida veavad eest Kääpa põhikooli üheksandik Eliisabet Raju ning laulev näitleja Inga Lunge.

Idee autor, Rõuge valla kahte kultuuripesa (Mõniste Rahvamaja ja Varstu Kultuurikeskus) eest vedav Kadri G Laube on põnevil, sest nii mastaapset ja mitmel tasandil toimuvat sündmust Varstust pärit Laube mäletamist mööda kultuurikeskuses varem korraldatud ei ole. «On oluline, et meie noored oleksid teadlikud ning oskaksid väärtustada seda, et Võru maakonnas toimetavad kaks nii eriilmelist rahvust, kaks keelelt veidi sarnast, kuid kultuurilt totaalselt erinevat kogukonda,» lisab Laube.

Programmi tekkimiseks oli väga oluline panus Võru maakonna noortel ning kultuuri- ja noorsootöötajatel. Koroonatingimustes kutsus Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals kultuuritöötajaid kord nädalas Zoomi koosolekutele. Seal sai idee positiivse tagasiside ning kuna Võrumaa Arenduskeskuse jaoks on oluline kahe kultuuriruumi tähtsustamine ja esile toomine, siis on esimese festivali eestvedamine jäänudki Võrumaa Arenduskeskuse ja Varstu Kultuurikeskuse korraldada.

Laube sõnul peaks programmist igaüks omale meelepärast leidma: «Selge on see, et kõik Võru maakonnas tegutsevad artistid esimesele festivalile ei mahu. Ideeks on, et järgmisel aastal kohtuvad noored juba järgmises kohas ja programm muutub ju iga aastaga just nii, nagu nooredki.»

Festivali teine peakorraldaja Kristi Vals soovib, et noored leiaksid tee Varstusse, võtaksid aja suhtluseks ja kohtumisteks: «Iga päevaga, mis oleme omaette, kaugeneme üksteisest. Sotsiaalsete oskuste arendamine ja vaimse tervise hoidmine võiksid olla need märksõnad, mis täiskasvanutena oma noorte suunamisel võiksid kuklas kõlada.»