ETKA edastab, et sel aastal esitati aasta õppija tiitlile kokku 135 kandidaati, kelle hulgast valiti maakonna laureaadid. Nüüdsest on võimalik tutvuda maakondade aasta õppija 2021 laureaatidega ning anda oma hääl Aasta õppija 2021, rahva lemmiku väljaselgitamiseks. Hääletus kestab 15. septembrini ning oma hääle saab anda siin.

Rahva lemmik selgub 8. oktoobril täiskasvanuhariduse tänusündmusel.

Põlvamaalt kandideerib Aasta õppija 2021 rahva lemmiku tiitlile Räpina abivallavanem Piret Rammo. Teda iseloomustatakse kui positiivset eeskuju, kes näitab sõpradele, tuttavatele ja töökaaslastele, et ka töö kõrvalt on võimalik omandada magistrikraad keerulisel õigusteaduste erialal. Räpina abivallavanemana töötav Piret lõpetas tänavu kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduste magistrantuuri. Pireti eeskuju on olnud nakkav. Kõigepealt tütre jaoks, kes lõpetas õigusteaduste magistrantuuri tänavu kevadel koos emaga. Tütar asus sessioonõppesse ema eeskujul, sest nägi, et töö kõrvalt on võimalik õppida. Sellisel tudeerimisel on omad eelised – aja planeerimine, õppimisega samal ajal saadav elu- ja töökogemus ning majanduslik sõltumatus. Ja lõpuks: teadaolevalt tegi Pireti eeskuju järgides tänavu sisseastumiskatsed magistrantuuri ka neli Pireti töökaaslast.

Valgamaalt kandideerib Aasta õppija 2021 rahva lemmiku tiitlile MTÜ Puka Kogukond juhatuse liige Anneli Uffert. Ta pöördus tänu õpingutele tagasi sotsiaalvaldkonda karjääri jätkama, mis paarkümmend aastat tagasi oli katkenud, kuid kripeldas südamel tänini. Aastatel 1990–2001 töötas Anneli erikoolis. «Sellest ajast kannan südames tunnet, et olime kollektiiviga erivajadustega lastele toeks,» ütleb Anneli. Kooli likvideerimise tõttu jäi see aga pooleli. Vahepealsed aastad tegutses Anneli väikeettevõtjana, kui töötas juuksurina. 2020. aastal otsustas Anneli aga tagasi pöörduda kunagise südamelähedase tegevuse juurde ja alustas sügisel õpinguid Valga Kutsehariduskeskuses sotsiaal- ja tervishoiuspetsialisti erialal. Õpingud on võimaldanud Annelil asuda tööle Sangaste Kodu tegelusjuhendajana. Anneli ütleb, et sotsiaaltöö pakub tema jaoks kõike. «Abista ja korralda, ole loominguline ja otsi lahendusi, kasuta südame soojemat poolt ja empaatiat. See retsept sobib mulle kõige paremini,» leiab ta.Anneli väärtustab õppimist. Kogukonna eestvedajana on ta organiseerinud koolitusi, et omad kodu lähedal õppida saaksid. Möödunud aasta sügisel pälvis Anneli rahvastikuministrilt kodanikupäeva aumärgi aktiivse panustamise eest kogukonnaellu.