Põlva kirurgil täitus pool sajandit tööd

Randam alustas tööd kirurgina 1971. aasta augustis toonases Põlvamaa keskhaiglas, mis asus Räpinas. Pikkade tööaastate jooksul kirurgina, sealhulgas osakonnajuhatajana, on doktor kogunud rahva ja kolleegide seas tunnustust ja usaldust, andis haigla ühismeedias teada. Tema sooja suhtumise, usaldusväärse oleku ja kindla käe all on aset leidnud lugematu hulk tervenemisi.