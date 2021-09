Räpina staadion avati sportliku tulevärgiga

Räpina ühisgümnaasiumi külje all avati kolmapäeval uus staadion, mida oodatud aastakümneid. «Ainult 37 aastat kulus välja öeldud sõnadest, et küll oleks tore, kui staadion oleks kooli juures,» märkis vallavanem Enel Liin, kes tuli just toona Räpinas keskkooli.