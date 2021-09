Katarina Kadri Vankrit teatakse kui Eesti ainukese papagoiteatri omanikku. 2015. aastast tegutses tema papagoikeskus Raplamaal ja enne Võrumaale jõudmist aasta ka Jõgevamaal Põltsamaa lossis juba papagoiteatri nime all. «Üks põhjus siia tulla on mu juured. Mu lapsepõlv oli siin 13 aastat, vanaema sugulased elasid siin ning vanaema enda juured ja noorus on ka seotud Võrumaaga, suviti sai alati Hauka laadal käidud. Nüüdseks on enamik vanemaid sugulasi küll vikerkaaresilla taha läinud. Aga Võrumaa on kui muinasjutt, nii kaunis,» avas Harjumaal üles kasvanud Katarina Võrumaale kolimise tagamaid.