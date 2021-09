GALERII ⟩ Maha peeti I Võro-Seto NoorteFEST

Lisaks töötubadele on kavas kontsert, mida saab vaadata otseülekandena I Võro-Seto NoorteFEST Facebooki lehelt. Keskööl on plaanis filmiprogramm. «Veel mitu nädalat tagasi käisid jutud, et ehk peab ürituse ära jätma. Kui ma aga vaatan noorte naerul nägusid, on hea, et see ikka toimub,» lausus festivali üks korraldajaid Kadri G Laube.