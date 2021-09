Võrreldes möödunud nädalaga on tulnud juurde neid asulaid, mille reovee viirusesisaldus on suur või väga suur. Kui eelmisel nädalal võis öelda, et Harjumaa ja Ida-Virumaa paistavad silma väiksema viirusekogusega, siis nüüd on olukord muutunud ning ka sealsetes reoveeproovides on viiruse hulk kasvanud Eesti keskmisest suuremaks. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on nädalaga toimunud väike viirusekoguse kasv pea kõikjal, kuid Lõuna-Eesti paistab ülejäänud riigiga võrreldes iseäranis silma. «Seal on nakkus levinud üsna laialdaselt suurematest asulatest ka paljudesse väiksematesse. Võib oodata, et nakatunute arv selles piirkonnas kasvab,» rääkis Tenson.