GALERII ⟩ Tehvandil peetakse rogaini Euroopa meistrivõistlusi

Rogain ehk võistkondlik valikorienteerumine ja ka orienteerumine üleüldiselt on eestlaste seas aina enam kandepinda kogumas. «Rogaine toimub Eestis aastas 15 ringis ja osalejaid on keskeltläbi 200-800. Ala populaarsusele on kindlasti kaasa aidanud selle kõigile jõukohasus, sest igaüks saab koostada endale sobiva pikkusega raja. Samuti on taibatud, et orienteerumine on hea võimalus liikuda looduses ja avastada uusi põnevaid paiku. Lisaks on eestlased võitnud viimastel aastatel rogaini tiitlivõistlustel märkimisväärse arvu medaleid ja seda kõikides klassides — see on toonud orienteerumisala uudistama ka teisi vastupidavusalade sportlasi,» valgustab olukorda Eestis Seiklushundi projektijuht Arvi Anton.