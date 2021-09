Politsei: kadunud Üllar on leitud, temaga on kõik korras

Eile õhtul saatis politsei välja teate, et nad otsivad reede õhtul Räpinas enda kodunt jalgrattaga lahkunud 59-aastast Üllarit, kes võib tervisliku seisundi tõttu abi vajada. Lähedased ei olnud Üllariga alates neljapäevast ühendust saanud, viimati nähti meest laupäeva lõuna paiku Võru linnas. Mehel ei olnud kaasas telefoni ega raha.

Täna ennelõunal teatas politsei pressiteenistus, et mees on leitud ning ta läks hommikul ise koju tagasi. «Mehega on kõik hästi,» ütles politsei pressiesindaja.