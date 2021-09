Otsust peab hindama õigusbüroo

Endise vallavanema Ester Karuse hinnangul on vald sellise otsusega saanud sadu tuhandeid eurosid kahju. Sinisalu ja Valga asevallavanema Meeli Tuubeli sõnul on MTÜ vara väärtuseks hinnatud 180 000 eurot. Karuse pakub, et väärtus on suurem. «Varad on kindlasti suuremad. Räägime toimivast hooldekodust, kus on umbes sada klienti. Kui vaatame, kui hinnas hoolekodud Eestis tegelikult on, siis kindlasti on see rohkem kui 180 000 eurot. Me ei saa ainult kinnistut vaadata, see on toimiv äri ja see on hinnas,» põhjendas Karuse.