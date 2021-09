Tõrva reformierakondlased esitasid valimisnimekirja

Reformierakonna nimekirjas on 35 kandidaati, kelle hulgas on nii erakonna liikmeid kui teisi aktiivseid inimesi, kellele läheb korda Tõrva valla hea käekäik.

Vallavanema sõnul on Reformierakonna eestvedamisel viimase nelja aasta jooksul Tõrvas jõutud palju ära teha. «Valminud on kauaoodatud vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula, Tõrva uus staadion ning uus keskväljak, suures mahus on uuendatud tänavavalgustust üle terve valla, ehitatud uusi valgustatud kergliiklusteid, rajatud vee ja kanalisatsioonisüsteeme ning suunatud vahendeid vallale kuuluvatesse teedesse rohkem kui kunagi varem. Hakkasime pakkuma tasuta toitu kõigis valla lasteaedades ning kutsusime ellu erateede toetuse meetme ja aitasime maapiirkonna inimestel rajada puhta joogivee ning kanalisatsioonisüsteeme ja juurdepääsuteid,» loetles Ruusmann.