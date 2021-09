Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on COVID tõendi peamine roll hoida nakatumisnäitajate tõusule vaatamata ühiskonda ja majandust avatuna ning vähendada nakatumise tõenäosust.

«COVID tõendi küsimine on tublisti käima läinud ja ettevõtjad on uue olukorraga kiirelt harjunud. Valdavalt on ettevõtjad ja teenindajad olnud väga mõistvad, et saa aitab meil ühiskonda lahti hoida ning jätkata teenuste ja toodete pakkumisega. Kuigi vahel tuleb esile juhtumeid, kus tõendit vaatamata kohustusele ei küsita, on üldine pilt positiivne. Peamiste murekohtadena on ettevõtjad toonud välja just kasutajamugavusega seotud küsimused nagu QR lugeri kiirus, tõendi vastavuse hindamine ja vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks vajalike päevade arvutamine oli ajakulukas,» ütles ta. Suti sõnul on TEHIK tänaste uuendustega need mured lahendanud ning parandanud ka QR-koodi lugeri loetavust.

TEHIK-u direktori Katrin Reinholdi sõnul muutub EL-i COVID tõendite kontrollimine lihtsamaks ja kiiremaks, sest kui varem näitas QR kood vaid tõendi ehtsust, siis uus tehniline lahendus võimaldab detailset kontrolli ka hetkel Eestis kehtivate nõuete osas.

«Näiteks saab kontrollija kohe kindlaks teha, kas negatiivne PCR testi proov on võetud viimase 72 tunni ja kiirtesti puhul 48 tunni sees või kas viimasest vaktsineerimisest on möödas piisavalt pikk aeg maksimaalse kaitse tekkimiseks,» ütles Reinhold ning lisas, et kindlasti tuleb kontrollimiseks kasutada veebirakendust kontroll.digilugu.ee mitte tavalist QR-koodi lugejat. «EL-i COVID tõendil olev QR kood sisaldab tervise infosüsteemi kantud andmeid ning tavalise QR-koodi lugejaga see loetav ega tõendatav ei ole.»

Kui enne kuvati kontrollijale kaht tulemust vastavalt sellele, kas tõend on ehtne või mitte ehk roheline või punane, siis peale Eesti reeglite lisamist kuvatakse kontrollijale kolme värvi: roheline ehk tõend kehtib, oranž ehk tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele ja punane ehk tehniline viga, tõend ei kehti.

Uuenenud kontrollirakendus näitab, kas: vaktsineerimiskuur on lõpetatud; viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva; viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees; negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees; positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva.