Keskerakond esitas Valga kandidaatide nimekirja

Keskerakonna Valgamaa piirkonna juht Alar Nääme: „Mul on hea meel, et Valga valla Keskerakonna nimekiri on tugev ja koosneb oma ala spetsialistidest. Nii mõnigi kandidaat kandideerib sellel aastal esimest korda."

Alar Nääme lisas veel, et nimekiri üllatab see aasta kandidaatide tugevuse poolest. Keskerakonna nimekirjas kandideerivad uutest nimedest näiteks Kermo Küün, Regina Reimaa, Eddi Tsirkov, Kelly-Ann Laine ja Veiko Luik, raudvarast jätkavad aga valla eest seismist Allain Karuse, Valentina Melehhova, Alar Nääme ja Julia Belova.

Keskerakonna Valga osakond kinnitas esinumbriks endise Valga vallavanema Ester Karuse. "Seisan Valga vallas kõigi vallaelanike heaolu eest ja olen uhke meie tugeva meeskonna üle" ütles Karuse. Väga rõõmustav on erakonna teatel, et erakonnal on uusi inimesi, kes julgevad ja tahavad oma sõna sekka öelda kodukoha arengus. "Meie nimekiri kätkeb endast inimesi nii sprodi-, ettevõtluse- kui ka sotsiaalvaldkonnast. Keskerakonna jaoks on Valga vallas oluline jätkata veekeskuse projektiga, renoveerida Tambre tee, kiirendada asjaajamist ja suurendada ranitsa ning sünnitoetust. Oluline on ka juhtimise läbipaistvus, linna ja ühinenud maapiirkondade lähendamine, paremate tingimuste arendamine ettevõtluseks ning töökohtade tekkeks, ühenduste ja teede parendamine, Valga-Valka ühtse kultuuri- ja majandusruumi jätkuv areng," lisas teade.