Valimisliit koondab Setomaa inimesi

Valimisliitu koondunud inimesed on veendunud, et Setomaa suurim varandus on tema inimesed. Valimisliit viib ellu Setomaa inimeste tahet elada ja tegutseda ühises Setomaa vallas.

«Me seisime neli aastat tagasi selle eest, et moodustataks ühine Setomaa vald, sest selle poolt oli 76,9% hääleõiguslikest elanikest. Vaadates tagasi on hea tõdeda, et see oli valla elanike õige otsus,» ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.