Koroonaga hädas Keeni kool läheb nädalaks distantsõppele

Tulenevalt praegusest olukorrast on kooli juhtkond kooskõlas vallavalitsusega otsustanud 13.-17. septembril jätkata kooliga distantsõppel. See tähendab, et kodus olevad terved õpilased osalevad tundides veebivahendusel ning haiged lapsed ravivad end. Igapäevased ülesanded lisatakse Stuudiumisse, vajadusel saab pöörduda abi saamiseks õpetajate poole.