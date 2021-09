Täna on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev «Olen olemas». Peaasi.ee algatusel on vaimse tervise murede või enesetapumõtetega inimesed ja nende lähedased oodatud sellel päeval tuge saama Tallinna ja Tartu vaimse tervise kohvikutesse. Samuti on kõik oodatud avastama, mis on sõbrapink, ning jagama oma kogemuslugusid rasketest hetkedest ülesaamisel.