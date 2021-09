Pühapäeval tuleb kuni 21 kraadi sooja

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 1-5 m/s. Lainekõrgus kuni pool meetrit. Võib hoovihma sadada ja udu esineda. Nähtavus on mõõdukas, kuid udus halb. Sooja on 12-14 kraadi.

Pühapäeva päeval on ülekaalus pilves ilm. Hooti sajab vihma ja kohati on võimalik äike. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal lõunatuul, pärastlõunal valdavalt edelatuul 5-8, puhanguti kuni 11 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Hooti sajab vihma ja on äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas või hea. Sooja on 16-18 kraadi.