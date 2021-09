Lõuna-Eestis kõmises kõu kõige tugevamalt

"Äikese intensiivsus küündis minu hinnangul nõrgast mõõdukani, aga võimalik, et mõnes üksikus kohas täitus ka tugeva äikese kriteerium. Kõige rohkem välke oli täna pärastlõunase seisuga registreeritud eeskätt just Kagu-Eestis: Valga- ja Võrumaal," täpsustas Kiitsak.

Kiitsak lisas, et kuigi suvekuudel on äike sagedasem, on see täiesti tavapärane ka septembrikuus. "Äikest esineb ka sügisel ja talvel, aga mõistagi vähem."