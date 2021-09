Spordikuulsused avavad Tõrva uue staadioni

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et tema hinnangul on Tõrva gümnaasium ja seda ümbritsev kompleks koos vastvalminud ujula, discgolfi-, ratta-, valgustatud suusa- ja jooksuradade ning nüüd ka uue staadioniga üks Eesti paremal tasemel tervisespordikomplekse.

«Tegemist on tervikliku kompleksiga, mis sobib suurepäraselt nii liikumishuvilisele kui ka tõsisemale spordiharrastajale,» sõnas Ruusmann. «Valminud staadion on loodukeskkonnalt kõige kaunima ning unikaalsema asukohaga staadion. Mitte ainult silmale vaatamiseks – staadionil on ideaalne asupaik, mis ümbritsetud metsadega ning Õhne jõega. Mets tagab tuulekindluse ning jõe voolav vesi hoiab temperatuuri madalamana, et treeningud oleks rohkem nauditavad.»