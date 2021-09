Valgamaalane Arno Anier unistas lapsepõlvest saati luksuslimusiinist Cadillac DeVille, kui nägi fotodelt selles hiigeluimedega masinas sõitmas USA ja Nõukogude Liidu juhte. Aastakümneid hiljem on see tal olemas ja mitte ainult – talumajapidamisest leiab nüüd loomade asemel veel hulga haruldasi või muidu ilusaid sõidukeid.

«See on see kõige armsam asi, 1959. aasta Cadillac. Sellest unistasin lapsepõlvest saati. 1960. aasta paiku käis Hruštšov Ameerikas maisikasvatamist õppimas. Siis ilmusid pildid, kus Ameerika president teda sõidutas samasuguse masinaga. Tollest hetkest jäi see masin mulle silme ette. Nüüd on ta mul olemas,» alustas talunik Arno Anier ringkäiku oma autode ümber kõrvalhoone ette pargitud beeži tooni masinast, mille 2007. aastal USAst Arizona osariigist hankis.