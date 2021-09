Kohalike valimiste võitja võtab Setomaal ka sellel korral kõik

Neli aastat tagasi Värska, Mikitamäe ja Meremäe valla ning Luhamaa kandi küladest moodustatud Setomaa vald sündis paljuski tänu laineharjale jõudnud setode rahvuslikule tuhinale, mis oli vallutanud kultuuriinimeste, poliitikute, ettevõtjate meeled nii seto valdades kui kaugemal. Eesti põhiseaduse üks loojaid Jüri Adams on tagantjärele eraviisiliselt tunnistanud, et poleks uskunud, et selles rahvas peitub selline jõud, mis neil «oma» omavalitsuseni võimaldas jõuda.