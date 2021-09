POLITSEI SOOVITAB ⟩ Seenele minnes riietu erksasse tooni

Eile õhtupoolikul sai politsei teate, et Harjumaal varahommikul rappa läinud 84-aastane proua ei ole tagasi koju jõudnud. Teada oli, et mobiiltelefoni jättis proua koju, mistõttu tuli otsingud käivitada suurel metsaalal. Ühtlasi olid proual seljas tumedad riided, mistõttu pidi arvestama, et teda on suure tõenäosusega raske muust maastikust eristada.