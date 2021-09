«Millalgi 1944. aasta sügisel võeti ta kinni, hoiti teda Varstu veskis ja levitatud on juttu, et ta tegi piinamise tagajärjel enesetapu. See võib olla lansseeritud vale, see võib vastata tõele, tegelikult see midagi ei muuda,» rääkis Eesti sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt.