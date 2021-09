PILDID ⟩ Näitus avab akna meeste varjul maailma

Liiva tänaval asuva galerii Kanal, mis ju ka on tehtud vanasse garaaži, seintel avabki Mäetamm oma töödega akna sellesse aega ja ruumi. Tööd on valminud mullu ja tänavu ning kuuluvad sarja «Adults only». Häiriv ja inspireeriv näitus on vaadata kuni 23. oktoobrini.

Marko Mäetamm (s. 1965) on Viljandis sündinud graafik ja maalikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Mäetamm on olnud residentuuris New Yorgis, Pariisis ja Berliinis, välja andnud raamatuid, osalenud mitmekümnel näitustel Eestis ja välismaal ning esindanud Eestit Veneetsia biennaalil 2003. ja 2007. aastal. Tema loomingus on seotud isiklik elu, ühiskonna murekohad, tabuteemad, kunstnikuks olemise ilu ja valu ning must huumor.