Nii mõnigi esinduskokku pürgija on eravestluses maininud, et Nuustakul alles kõvemaks poliitlahinguks läheb ning ees seisab kõva heitlus kohtade pärast.

«Võitlus on alanud. Õhk on paks, ärevust ja pinget on omajagu,» tunnistab üks kandideerija. «Võidab see, kes lahinguväljal lõpuni ilusti sadulas püsib,» lisab üks teine kandidaat.