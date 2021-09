Päästjatel tuli tegelda elektriohu ning tuulekahjudega

17. septembril kell 19.54 teatati, et Valgas Kesk tänaval säriseb korteris elektriharukarp. Päästjad leidsid tuleohtliku olukorra, kus harukarbis olid kokku ühendatud alumiinium ja vaskjuhtmed ning ühes pistikus üksteise järel kaks pikendusjuhet. Vee keetmisel tekkinud ülepinge pärast hakkasid kokku sobimatud juhtmed kuumenema ja sulama. Õnneks seekord midagi tõsisemat ei juhtunud. Päästjad selgitasid, et pistikuid ja juhtmeid ei tohi paljude elektritarbijate ühe kohta ühendamisel koormata, sest need kuumenevad, sulavad, lähevad lühisesse ja põhjustavad tulekahju.