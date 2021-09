20. septembril kell 4.01 teatas Valgamaal 85-aastane mees häirekeskusele, et on kodus kukkunud, ennast vigastanud, tunneb suurt valu ja ei suuda enam tõusta. Kannatanu andis päästjatele nõusoleku uks lahti murda. Päästjad avasid jõuga ukse ning aitasid vigastatu kiirabiautosse. Päästjad käivad sageli väljakutsetel, kus vanemad üksi elavad inimesed on kodus kukkudes viga saanud ning ei suuda enam ise püsti saada ega liikuda. Halvemal juhul ootab kannatanu abi tunde, kuni keegi naabritest või möödujatest appihüüdeid kuuleb või mõni lähedane hädasolijast teada saab. Vanemate liikumisraskustega inimeste kodukeskkond tuleb kukkumiste ennetamiseks ohutumaks muuta, milleks saab abi ja nõu küsida omavalitsuse sotsiaaltöötajatelt.