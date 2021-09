Politsei otsib Põlvamaal kadunud 68-aastast Üllet

Täna kella 13 ajal sai politsei teate, et Põlvas lahkus oma kodukohast Jaama tänavalt teadmata suunas 68-aastane Ülle.

Politsei on suhelnud naise lähedastega ja kontrollinud kohti, kus naine viibida võiks, ent paraku ei ole teda seni õnnestunud leida.

Ülle on umbes 160 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Tal on tumedad lühikesed juuksed. Naisel on seljas lillat värvi jope, peas valge müts ja jalas valged botased.