Valga toob oma püüdlused Veneetsias maailma ette

Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad viibivad sel nädalal Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kus seekordne Eesti näitus räägib kahanevate linnade valikutest ja võimalustest.

Eesti ekspositsioon «Plats! Väärikas kahanemine» koondab väikelinnade kogemused toimetulekul rahvaarvu vähenemisega ning vajalikud muudatused linnaruumis, et pakkuda elanikele jätkuvalt meeldivat ja nüüdisaegset elukeskkonda.

Väljapaneku keskmes on tühjenenud linnade vabanemine üleliigsetest hoonetest, mille tarbeks filmiti Valgas Aasa 1 kortermaja lammutamist. Seda ümbritsevad virtuaalsed näited Lõuna-Eesti linnades rajatud uutest keskväljakutest, mille abil on linnaruum ümber mõtestatud ning elanike liikumine suunatud linna südamikku.

«Valga jaoks on esinemine Veneetsia arhitektuuribiennaalil märgiline, sest see võtab kokku ja toob maailmapubliku ette aastatepikkuse töö, mida oleme teinud kahaneva linna elukeskkonna kvaliteedi tõstmisel,» rääkis Valga vallaarhitekt Jiri Tintera. «Näeme, et sarnaste katsumuste ees seisavad paljud linnad üle terve maailma ning lahenduseks on just investeeringud avalikku ruumi ning keskkonna kohandamine allesjäänud elanike vajadustele.»

«Näha Valga püüdlusi terve maailma ette tooduna on väga võimas elamus, Eesti ekspositsioon on tõeliselt väljapaistev,» lisas Valga vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt. «Biennaali teiste väljapanekutega tutvudes torkas silma, et paljud linnad üle maailma otsivad uusi vaatenurki ja võimalusi elanike muutunud vajadustele vastamiseks. Toome siit kaasa värskeid ideid ja häid mõtteid, mida saab meilgi rakendada.»

Reedel, 24. septembril ootab Veneetsia arhitektuuribiennaalil ees Lõuna-Eesti omavalitsuste vestlusring, kus arutletakse, millise muutuse on kaasa toonud linnades rajatud uued keskväljakud. Arutelu korraldajaid huvitab, kuidas on programmis «Hea avalik ruum» osalenud linnade keskväljakud mõjutanud kohalikku ettevõtlust, kultuurielu, kogukonna sidusust, turismi ja elanike enesehinnangut. Samuti, milliseid muid arenguprotsesse on muutunud linnasüda esile kutsunud ning millised on omavalitsuste ootused riigile.