Lähipäevil on oodata sajuta ilma

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 11 kraaadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 4-9, ennelõunal Virumaa rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi.

Öl vastu esmaspäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja puhub valdavalt põhjakaarest, Lääne-Eestis idakaarest. Õhutemperatuur on 0-6, rannikul kuni 10 kraadi. Esmaspäeva päeval on taevas selgem, pärastlõunal on pilves selgimistega, aga ka sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 10-13 kraadi.