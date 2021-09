Koroonaviiruse leviku riskitase kerkis taas

Kõrge riskitase näitab, et viirus levib väljaspool koldeid ja on oht viiruse väga laiaks levikuks. Kõrge riskitaseme korral on COVID-regulatsioonide eesmärk tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Koroonaviirusesse nakatunute arvu kõrval arvestatakse riskitaseme määramisel ka 7 päeva keskmist COVID hospitaliseeritute arvu, mis on Eestis praegu 23,4. Riskimaatriksi järgi on tegu kollase ehk keskmise tasemega. Selle näitaja osas muutub riskitase kõrgeks, kui 7 päeva keskmine ületab 30.

Riskitaseme määramisel arvestatakse veel nelja indikaatorit. 7 päeva keskmine COVID-19 surmade arv on praegu 2,57. See vastab madalale ohutasemele. Ka arvestatakse üle 60-aastaste inimeste viimase 7 päeva nakatumise keskmisega, mis on praegu ümardatult 87,9 inimest. See vastab keskmisele ohutasemele.