Palverännutee ääres saab õnnistuse metsale pühendatud palvepink

Kohal on Pirita kloostri sõber Lagle Parek, metsamees Hendrik Relve ja kutsutud on ka ajaloolane Kaur Alttoa.

2012. aastal ühiskonnategelase Lagle Pareki lendu lastud idee on Pirita kloostri sõprade ning paljude palverännutee äärde jäävate kodu-, tööpaiga ja maaomanike toel saanud rikkamaks erinevate palve- ja peatusepinkide ja paikade võrra.

Väikese Palojärve palvepingi tegi Karilatsi puutöömeister Jüri Metsalu ja see asub põlise metsamehe Urmas Rohu isikliku Väikese Palojärve ääres. Teadmiseks kaugemalt tulijaile – on kaks Palojärve, Palojärv on ühel pool ja Väikene Palojärv teisel pool ajaloolist Postiteed ehk vana Tartu-Võru maanteed.

Pingile aitas kohta leida Reet Roop Karilatsi vabaõhumuuseumist.

Palveränduri teele läbi Eesti Piritalt Vastseliina jäävad paljud kristlikud pühapaigad, kuid hingele pakuvad lisatoitu ka kultuuri- ja ajaloolised huviväärsused. Rännutee on kulgemiseks otsinud rahulikumaid radu, aga ka põnevamaid paiku. Palverännak on uskuja teekond pühasse paika, teekond Jumala armuni, iseenda leidmise teekond.

«Kui rändajal on huvi ja tahtmist sel teekonnal otsida ja avastada ka üht-teist oma isamaa aja- ja kultuuriloost, siis – seda parem,» sõnas Lagle Parek. «Palverännutee meenutab ühtlasi, kuidas meie, maarahvas jõudsime maailma harituimate rahvaste hulka.»

Palverännutee kulgeb Pirita kloostrist Vana-Vastseliina kabelini, mille imettegev rist oli palverändurite sihtpunktiks juba keskajal.