Lõuna-Eesti robootika eestvedaja pälvis aasta huvialaõpetaja tiitli

Ta on Võrumaal ja kogu Kagu-Eestis loodus- ja täppisteaduste huvihariduse edendaja, pakkudes noortele põnevat tegevust enda loodud teaduslaboris. Triinu Grossmanni õppetegevused on väga unikaalsed, kandes endas tugevat regionaalset identiteeti ja ka väga head pedagoogilist ja teaduslikku vaadet, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Laureaadi õpetamisviisid on maalähedased ja lapsesõbralikud, kuid samas tuginevad teaduslikele alustele. Tema loodud õppematerjalid ja õppevahendid inspireerivad noori. Tema robootikalabor on keskpunkt, mis toetab kaasaegset õpikäsitlust ja kutsub noored kokku.

Ta korraldab kohalikke maakondlikke robootikapäevi ja -võistlusi. Ta on Lõuna-Eesti robootikavaldkonna eestvedaja, kelle sütitav entusiasm on paljudele tuntud.

Triinu Grossmann on suurepärane innovaator ja teadushuvihariduse populariseerija. Ta proovib järjepidevalt leida ja kaasata uusi inimesi, et teadushuviharidus Võru maakonnas areneks.

Lõunaeestlastest nominendid

Peale Triinu Grossmanni olid lõunaeestlastest nomineeritute seas veel Kertu Torn, Veronika Grigorjev ja Minni Aia-Utsal.

Vastseliina gümnaasiumis huvijuhi ja esimese klassi klassijuhatajana töötav Kertu Torn kandideeris aasta klassiõpetaja tiitlile.

Põlva gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Veronika Grigorjev oli aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli nominent.

Võru Kesklinna kooli sotsiaalpedagoog Minni Aia-Utsal oli ära märgitud aasta tugispetsialisti kategoorias.

Joosepi kuju ja rahaline preemia

Ugala teatris toimunud üheksandal aasta õpetaja galal kuulutati välja laureaadid 12 kategoorias ning tehti teatavaks kolm riikliku haridustöötaja elutööpreemia saajat. Elutööpreemia pälvisid Tiia Mikson, Taimi Tulva ja Helmer Jõgi.

Kõik laureaadid said traditsiooniliselt auhinnaks Joosepi kuju. Väikse poisi käes olev maakera sümboliseerib kogu maailma teadmisi, mis on käeulatuses, tänu millele on omakorda kogu maailm käeulatuses.

Kümne esimese kategooria laureaadid pälvisid aastapreemiana 10 000 eurot ning elutööpreemia laureaadid 65 000 eurot. Rahalise preemiaga, mille suuruseks on 3000 eurot, tunnustatakse ka kümne kategooria nominente, kes ei osutunud laureaadiks. Väiksemate auhindadega tänati aasta hariduse sõbra ja haridusteo kategooria laureaate ning nominente.

Aasta õpetaja konkurss algas kevadel, mil kandidaate said esitada kõik soovijad. Kokku esitati üle 1500 kandidaadi. Järgnevalt asusid tööle piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduskomisjon ning arutelude tulemusel jõudis finalistidena riiklikule tasandile üle 200 õpetaja ja haridustöötaja. Nende seast valis riiklik komisjon välja igas kategoorias kolm nominenti.

Tunnustussündmuse eestvedajad olid haridus- ja teadusministeerium ning Eesti haridustöötajate liit.