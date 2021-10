Kas Tõrvas on valimistel kellestki Reformierakonnale vastast?

Tõrva vallas on neli aastat nii mõnegi teise kohaga võrreldes möödunud stabiilselt. Valmis on saanud mitu suurt objekti ja osa jäänud ootele. Enne uusi valimisi on kerkinud küsimus, kas Reformierakond suudab taas enamuse tagava häältesaagi võtta.