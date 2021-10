«Mu visiit lähtub märksõnadest kirre, kagu, edel, loe – seega kõigist ilmakaartest Eestis. Tahan tänada kogu Eesti rahvast selle koostöö eest viie aasta jooksul. Sest ükski president pole president oma rahvata. Ja see koostöö on minu meelest tulnud väga vahvasti välja,» lausus riigipea Lõuna Pagarite õuel.

Kaljulaid tõdes, et on siiski veel kohti, kus ei ole veel käinud – kas või seesama Lõuna-Eesti pagaritööstus. «Eile (esmaspäeval – M. M.) sõitsime ratastel Mustveest Kasepääle, et sealse rahvaga kohtuda. Täna (teisipäeval – M. M.) ajasime Tartus juttu naiste õiguste eest seisjatega. Tahangi tänada inimesi selle eest, et nad on aidanud üheskoos Eesti elu edendada.»