Kui aga auhinda tuli üle andma Rõuge põhikooli õpilane Karl Kõva, oli selge, et võit just rõugelase õuele jõudis. «Meele tegi väga rõõmsaks, et minu õpilane Karl oli seda auhinda üle andmas,» meenutas Grossmann õnnelikult pidulikku sündmust.