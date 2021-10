KOV VALIMISED 2021 ⟩ Valgamaa esinumbrid vastavad

Paneme rõhku ka kultuuriväärtustele ja puhkekohtadele. Tahame korrastada kultuuriobjekte ja tuua neid rohkem esile. Rannaalad vajavad rohkem läbimõeldust ning investeeringuid, et inimestel oleks seal meeldiv.

Palju on tehtud ja selles on suur panus kogukonnal, kuid palju on veel teha. Meie valimisliidu Ühtne Kogukond programmiga on võimalik tutvuda meie kodulehel, kuid ka postkastidesse jõuab meie programm õige pea. Samuti on kõik ideed valla arendamiseks jätkuvalt oodatud, sest oleme kokku leppinud, et meie programm ei ole kivisse raiutud ning kõik ideed väärivad arutamist.

Ülle Juht (Keskerakond):

Kõige olulisem on tagada areng kõikides valla piirkondades ja valdkondades.

Äärmiselt tähtis on ka, et siin elavatel inimestel oleks hea. Välisest olulisem on sisu. See, mis meid hoiab, turvatunde tagab, emotsioone loob ja lisab usku homsesse.

Vallas on tehtud palju vajalikku. Loodu on uuenduslik ja nüüdisaegne. Alates keskväljakust ja veemõnulast, lõpetades suurepärase staadioniga. Aga ka teha on veel palju.

Omavalitsuse alustala on inimesed ja eesmärk oma rahva teenimine, heaolu. Seega on vaja fookus jõulisemalt suunata inimesele.

Kaugtöövõimalused ei ahelda inimesi enam keskustesse. Kahtlemata on olulisim lasteaiakohtade ja kvaliteetse hariduse olemasolu. Kuid pingerea esikolmikusse kuulub teema, mis käsitleb töövälist aega: kultuur, huviringid, sport, meelelahutus. Plaanime mitmekesisemat ja kättesaadavamat huviharidust.

Uus Teatri-ja Muusikamaja annab kultuurivaldkonna arengule tugeva tõuke. Muuseumid ja raamatukogud vajavad nüüdisajastamist, muusikakool oma maja.

Suund on noorte tegevuste mitmekesistamisele ja noorte aktiivsemale kaasamisele. Meie ülesanne on neid õpetada, toetada, suunata, arendada ja võimalusi luua. Iga noor, kes otsustab jääda kodukohta, on kulda väärt.

Vaja on rajada nüüdisaegne tervisekeskus ja puuetega inimeste päevakeskus, avada vaimse tervise nõustamiskabinet, toetada erivajadustega laste tugiteenuste osutamist. Külaliikumine vajab hoogu.

Teenuste olemasolu, kättesaadavus ja kvaliteet määrab oluliselt kohapõhise valiku, samas on üha enam hinda minemas vaimsed väärtused, suhtumine ja kogukonna hoiak.

Tõstame esiplaanile kohaliku elaniku. Eelistame oma ettevõtjaid, kaitstes nii kohalikku turgu.

Väikeses kogukonnas on hindamatu väärtus koostööl. Koostöö väärtustamine igal tasandil on oluline. Suund ja eesmärk peab meid kõik ühendama. Oluline on oskus kuulata ja kaasata.

Meie planeeritavad tegevused tagavad elanikele kindlustunde ja hoolivuse elukaare vältel. Siin elavatel inimestel peab olema hea. See peab olema tunnetatav, mõõdetav ja arendatav.

Valga vald

Uno Kaskpeit (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond):

Pöörame rohkem tähelepanu läbimõeldud linnaruumi kujundamisele. Arstiabi peab olema kättesaadav. Paljastame valelikkuse, vassimise ja korruptsiooni valla juhtimises.

Tõstame valla laste sünnitoetust ja ranitsatoetust! Tagame igale lapsele ühe tasuta huvihariduse (-ringi).

Vallateede hooldus peab muutuma paremaks. Teid tuleb korras hoida igal aastaajal ja iga ilmaga.

Hoiame ära Valga valla ääremaastumise. Tagame korraliku transpordiühenduse vallakeskusega.